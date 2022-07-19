Выборы премьера Британии: Сунак сохраняет лидерство, у Трасс наибольший прирост голосов

Июль, 19 в 18:33

По результатам четвертого тура выборов премьер-министра Великобритании из гонки выбыла экс-глава Министерства по делам женщин и равных возможностей Кэми Баденох.

Наибольшее количество голосов в четвертом туре получил Риши Сунак среди депутатов-консерваторов.

Вторую строчку заняла бывший министр обороны Британии Пенни Мордонт, а третью – глава МИД Британии Лиз Трасс.

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Голосование было следующим:

Риши Сунак — 118 (+3 голоса)

— 118 (+3 голоса) Пенни Мордонт — 92 (+10 голосов)

— 92 (+10 голосов) Лиз Трасс – 86 (+15 голосов)

– 86 (+15 голосов) Кэми Баденох – 59 (+1 голос)

Оставшихся трех кандидатов завтра ждет еще одно голосование, где депутаты изберут финальных претендентов.

Следует отметить, что позиции тройки лидеров в этой гонке по состоянию на четвертый тур не изменились. Но BBC пишет, что цифры (прирост голосов у Трасс, — Ред.) демонстрируют нам, насколько непредсказуем этот конкурс.

Лиз Трасс не хватило совсем немного, чтобы обойти Пенни Мордонт, набравшую достаточно голосов, чтобы остаться на втором месте после четвертого тура.

Риши Сунак набрал всего три голоса. Это свидетельствует о том, что хотя он был впереди изначально, это не бесспорное лидерство. Это очень напряженная гонка, и сейчас трудно сказать, кто одержит победу.

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