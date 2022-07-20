Вместе с Сомали и Эритреей: США внесли РФ в список стран-спонсоров торговли людьми

Июль, 20 в 14:56

Соединенные Штаты Америки включили Российскую Федерацию в список стран-спонсоров торговли людьми.

Об этом говорится в очередном годовом отчете Государственного департамента США.

Компанию России в списке стран, в которых торговлю людей поддерживает или спонсирует государство, составили следующие: Афганистан, Мьянма, Китай, Куба, Эритрея, Иран, Северная Корея, Южный Судан, Сирия и Туркменистан.

Сейчас смотрят

Отмечается, что в вышеупомянутых странах документально подтверждена политика или схема торговли людьми, принудительного труда и сексуального рабства.

Также Россия вошла в список стран, которые используют или вербуют детей-солдат. Кроме РФ в списке также: Афганистан, Мьянма, Центральноафриканская Республика, Конго, Иран, Мали, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Госдеп США включил соответствующие списки в ежегодный доклад о торговле людьми, в котором впервые с 2019 года появился раздел Спонсорируемая государством торговля людьми.

— Мы глубоко обеспокоены рисками торговли людьми, с которыми сталкиваются лица, перемещенные внутри страны в результате войны, а также бегущие из Украины, 90% из них составляют женщины и дети, — говорится в отчете.

Россия фигурирует в докладе в связи с ее вторжением в Украину и тем, что в документе названо “фактором риска” — добровольным или принудительным выездом в Россию миллионов украинских беженцев и риском стать жертвами торговли людьми.

В начале июля советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сообщила, что в Национальное информационное бюро поступило 5 097 заявок о депортации или принудительном перемещении украинских детей россиянами.

Пока точно неизвестно, сколько из них являются детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки.

Источник: Госдепартамент США