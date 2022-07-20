Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной

Июль, 20 в 10:16

Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. Это стало ответом на аналогичное решение Киева разорвать дипотношения со страной.

Об этом сообщило государственное информационное агентство Сирии SANA со ссылкой на источник в МИД.

В то же время в Министерстве иностранных дел Сирии заявили, что украинское правительство якобы практически разорвало отношения с их страной в 2018 году.

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Тогда сирийским дипломатам, которые работали в посольстве в Киеве, отказали в продлении вида на жительство.

30 июня Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипотношений с Сирией и введении санкций против юридических и физических лиц этого государства.

Украина пошла на этот шаг из-за решения Сирии признать так называемую независимость террористических “ЛНР” и “ДНР”.

В МИД подчеркнули, что это является посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также грубым нарушением украинского законодательства, Устава ООН и норм международного права.

Источник: SANA