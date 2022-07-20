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Трасс и Сунак вышли в финальный тур выборов премьера Британии

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ріші Сунак Ліз Трасс
Фото: Getty Images, Depositphotos

Следующим премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак или Лиз Трасс, которые вышли в последний тур выборов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

О победителе премьерской гонки станет известно 5 сентября, когда объявят результаты голосования членов партии.

В финальный тур не смогла выйти экс-глава обороны Британии Пенни Мордонт.

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Глава Комитета 1922 года сэр Грэм Брейди сообщил результаты по итогам пятого тура выборов.

  • Риши Сунак – 137 (+19 голосов)
  • Лиз Трасс – 113 (+27 голосов)
  • Пенни Мордонт – 105 (+13 голосов)

За Кэми Баденох, которая выбыла после четвертого тура,  было отдано всего 59 голосов.

Эти цифры свидетельствуют о том, что глава МИД Трасс получила около половины из них и опередила Мордонт на восемь голосов. Экс-министр финансов Сунак опередил Трасс на 24 голоса.

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21 июля британский парламент уйдет на каникулы. За это время члены Консервативной партии, которых около 160 тыс., будут голосовать по почте за нового лидера.

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. СМИ привели пять ключевых причин, приведших к отставке Джонсона.

Источник: The Guardian
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