Июль, 20 в 18:27

Следующим премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак или Лиз Трасс, которые вышли в последний тур выборов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

О победителе премьерской гонки станет известно 5 сентября, когда объявят результаты голосования членов партии.

В финальный тур не смогла выйти экс-глава обороны Британии Пенни Мордонт.

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Глава Комитета 1922 года сэр Грэм Брейди сообщил результаты по итогам пятого тура выборов.

Риши Сунак – 137 (+19 голосов)

– 137 (+19 голосов) Лиз Трасс – 113 (+27 голосов)

– 113 (+27 голосов) Пенни Мордонт – 105 (+13 голосов)

За Кэми Баденох, которая выбыла после четвертого тура, было отдано всего 59 голосов.

Эти цифры свидетельствуют о том, что глава МИД Трасс получила около половины из них и опередила Мордонт на восемь голосов. Экс-министр финансов Сунак опередил Трасс на 24 голоса.

21 июля британский парламент уйдет на каникулы. За это время члены Консервативной партии, которых около 160 тыс., будут голосовать по почте за нового лидера.