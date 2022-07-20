Держитесь американцев, защищайте украинцев: Джонсон дал советы преемнику

Июль, 20 в 16:39

Борис Джонсон выступил в последний раз в качестве премьер-министра Британии в Палате общин и вызвал аплодисменты у членов Консервативной партии после своих слов.

Свою речь он завершил фразой из фильма Терминатор Hasta la vista, baby!

В своей речи Джонсон дал несколько советов своему преемнику, “кем бы он или она ни был”.

Сейчас смотрят

— Во-первых, держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев, выступайте за свободу и демократию повсюду. Уменьшите налоги и дерегулируйте повсюду, где только можете, чтобы сделать это место наилучшим для жизни и инвестирования, как оно и есть, — сказал он.

“Hasta la vista, baby” This is how Boris Johnson signed off his final #PMQs as prime minister: with advice to “stay close to the Americans” and a quote from Terminator 2 https://t.co/4Bx4DD0XuO pic.twitter.com/fz7b9az9yB — Bloomberg UK (@BloombergUK) July 20, 2022

Джонсон добавил, что любит Министерство финансов, но отметил, что если бы правительство “всегда прислушивалось к Минфину, то никогда бы не построили М25 (кольцевая дорога вокруг Лондона, — Ред.) или тоннель под Ла-Маншем.

Позже представитель Бориса Джонсона уклонился от ответа, планирует ли он вернуться после слов, что его “миссия в основном выполнена… на данный момент”.

— Исключает ли он повторное возвращение, как это было с Черчиллем? — спросили спикера Джонсона. – Вы слышали, как он прощался, – ответил он.

Также пресс-секретарь Джонсона сказал, что не спрашивал у него, собирается ли он остаться депутатом.

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. СМИ привели пять ключевых причин, приведших к отставке Джонсона.

На кресло премьера Британии претендуют трое — Лиз Трасс, Риши Сунак и Пенни Мордонт. Сегодня состоится пятый тур выборов, где депутаты изберут двух финалистов.