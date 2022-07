Держитесь американцев, защищайте украинцев: Джонсон дал советы преемнику

Борис Джонсон выступил в последний раз в качестве премьер-министра Британии в Палате общин и вызвал аплодисменты у членов Консервативной партии после своих слов.

Свою речь он завершил фразой из фильма Терминатор Hasta la vista, baby!

В своей речи Джонсон дал несколько советов своему преемнику, “кем бы он или она ни был”.

“Hasta la vista, baby”

This is how Boris Johnson signed off his final #PMQs as prime minister: with advice to “stay close to the Americans” and a quote from Terminator 2 https://t.co/4Bx4DD0XuO pic.twitter.com/fz7b9az9yB

— Bloomberg UK (@BloombergUK) July 20, 2022