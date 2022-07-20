ЕС с августа хочет сократить потребление газа РФ на 15% — Bloomberg

Июль, 20 в 9:40

Европейский Союз намерен предложить странам-членам добровольно сократить использование природного газа на 15% начиная с августа.

Все из-за опасений, что Россия может прекратить поставки голубого топлива. Ожидается, что соответствующую инициативу закрепят в постановлении, которое будет сопровождать план сокращения спроса, чтобы справиться с потенциальным полным отключением со стороны Москвы.

В рамках плана Экономия газа для безопасной зимы Еврокомиссия планирует рекомендовать шаги, которые предусматривают сокращение отопления, а также рыночные меры.

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Самая большая проблема ЕС этой зимой состоит в том, чтобы обеспечить достаточные поставки газа для топливных печей и электрогенераторов.

Готовясь к отопительному сезону, комиссия исходит из того, что Россия не возобновит поставки в полном объеме по трубопроводу Северный поток-1, который РФ закрыла с начала этого месяца на ремонт

До начала ремонта трубопровод работал примерно на 40% мощности.

Ранее Международный валютный фонд сообщал, что полное прекращение поставок российского газа приведет к сокращению ВВП наиболее уязвимых стран ЕС на 6% и погружению их в рецессию.