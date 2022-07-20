Еврокомиссия предложила план сокращения потребления газа на 15% к следующей весне

Июль, 20 в 14:41

Европейская комиссия предложила новый законодательный инструмент и Европейский план по сокращению спроса на газ. Это поможет снизить использование газа в Европе на 15% до следующей весны.

Комиссия предлагает новый регламент, который установит цель для всех государств-членов по сокращению спроса на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

– Европейский Союз сталкивается с риском дальнейшего сокращения поставок газа из России из-за использования Кремлем экспорта газа в качестве оружия, причем почти половина наших государств-членов уже пострадала от сокращения поставок. Принятие мер сейчас может уменьшить как риск, так и затраты для Европы в случае дальнейших или полных сбоев, усиливая энергетическую устойчивость Европы, — говорится в заявлении.

Новый регламент также предоставит Комиссии возможность объявить “союзное предупреждение” о безопасности поставок, если будет существовать значительный риск дефицита газа или чрезвычайно высокого спроса на этот ресурс.

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Государства-члены должны обновить свои национальные планы на случай чрезвычайных ситуаций до конца сентября. В документе им необходимо показать, как они будут достигать целей сокращения, и каждые два месяца отчитываться Комиссии о прогрессе.

Европейский план сокращения спроса на газ, принятый комиссией, направлен на замену газа другими видами топлива и общую экономию энергии во всех секторах. Цель – защитить от дефицита газа домохозяйства, больницы, а также отрасли промышленности, которые являются решающими для обеспечения экономики основными продуктами и услугами, а также для цепей поставок и конкурентоспособности ЕС.

Прежде чем рассматривать сокращение поставок, государства-члены должны исчерпать все возможности замены топлива, необязательные схемы экономии и альтернативные источники энергии. Там, где это возможно, следует отдавать приоритет переходу на альтернативные источники энергии или более чистые варианты. Однако переход на уголь, нефть или атомную энергетику может быть необходим как временная мера.

Рыночные меры могут снизить риски для общества и экономики. К примеру, государства-члены могут ввести системы аукционов или тендеров, чтобы стимулировать промышленность к сокращению потребления энергии.

Другим важным принципом энергосбережения является сокращение отопления и охлаждения. Комиссия настоятельно призывает все государства-члены начать информационные кампании для широкомасштабного содействия экономии.

Источник: ЕС

Фото: Depositphotos