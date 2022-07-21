К 2060 году каждое лето будет все жарче — ученые

Июль, 21 в 20:35

Синоптики предостерегают, что тепловые волны на Земле будут становиться более частыми и интенсивными. По их мнению, еще как минимум 40 лет лето будет все жарче.

Это лето уже принесло в страны Европы новые температурные рекорды — впервые столбики термометров показали больше 40°C в некоторых регионах Франции и Великобритании.

— Негативные климатические тенденции сохранятся как минимум до 2060 года. Тепловые волны становятся все более частыми из-за изменения климата, — заявил генсек Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Он сравнил данную климатическую ситуацию со спортсменом, которому дают допинг. Так же и человечество, которое не снижает темпы и продолжает выпускать в земную атмосферу парниковые газы.

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В ООН ожидают постоянного увеличения нагрузки на системы здравоохранения, увеличения частоты лесных пожаров и повреждений урожая из-за аномальной жары.

Напомним, что Европу охватили лесные пожары, вызванные аномальной жарой. На данный момент тысячи пожарных борются с огнем в Португалии, Испании и на юго-западе Франции.

Источник: Вloomberg

Фото: Depositphotos