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Двойной позор: Путин от встречи с президентом Ирана ничего не получил

Марта Бондаренко, редактор ленты
Двойной позор: Путин от встречи с президентом Ирана ничего не получил
Фото: Getty Images

Визит российского президента Владимира Путина в Иран был проходимым и не принес никаких результатов.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

По его словам, этим визитом Путин хотел показать, что у него есть хоть какая-нибудь поддержка. Однако встреча с президентом Ирана Ибрагимом Раиси не дала никакого результата.

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– Это был абсолютно проходной визит. Путину нужно было продемонстрировать, что у него в мире есть хоть какая-нибудь поддержка, и он создает хоть какую-то коалицию, и эта коалиция помогает обходить международные санкции… Результатом этого визита не было ничего. Иран взял ситуацию на паузу. Иран высказался, что он против Соединенных Штатов Америки, но никаких конкретных действий пока предпринимать не будет, — заметил Денисенко.

По мнению советника министра внутренних дел, Путин приехал в Иран не с позиции силы, а в роли просителя оружия, но так ничего не получил.

По словам Денисенко, Иран все еще надеется на какие-либо ядерные соглашения с миром, на снятие санкций, поэтому пытается играть в двойные игры.

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Ранее политический эксперт Владимир Фесенко заявил, что от визита президента РФ Владимира Путина в Иран не стоит ожидать каких-либо сенсационных решений или изменений ситуации вокруг Украины.

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