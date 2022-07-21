Июль, 21 в 10:25

Сегодня утром в стенах Квиринальского дворца глава правительства Италии Марио Драги заявил о своей отставке с должности.

Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.

По данным издания, Марио Драги рано утром прибыл в резиденцию, чтобы официально оформить свою отставку с поста премьер-министра, что является чистой формальностью. Вчера Драги был свергнут итальянским парламентом.

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Премьера встретили аплодисментами члены его правительства и Палаты представителей.

В своем обращении к присутствующим Драги поблагодарил их за поддержку и за всю проделанную работу.

ОБНОВЛЕНО в 11.40

Президент Италии Серджо Маттарелла принял у себя премьер-министра Марио Драги и согласовал его отставку. Однако президент подчеркнул, что правительство остается у власти для разрешения текущих дел.

Напомним, это уже второй раз, когда Драги объявляет о своей отставке с должности премьера. 14 июля он заявил, что подаст в отставку на фоне политического кризиса в Италии.