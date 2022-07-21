Июль, 21 в 13:20

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин ошибается, полагая, что может выиграть войну на истощение против Украины.

Об этом сообщает Sky News.

Бернс также напомнил, что Путин глубоко ошибся, что его армия может захватить Киев в течение первых нескольких дней вторжения.

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По словам директора ЦРУ, Путин считает своей миссией восстановить Россию как великую державу, и главным фактором этого является контроль над Украиной.

— Он настаивает на том, что Украина — не настоящая страна, а настоящие страны дают отпор, — сказал Бернс.

Уильям Бернс уверен, что Кремль продолжит войну на истощение, полагая, что западная поддержка Украины пошатнется.

Что касается возможных проблем со здоровьем Путина, то по словам Бернса, российский президент, вероятно, слишком здоров.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что Путин может использовать ядерные угрозы для сдерживания контрнаступления Вооруженных сил Украины на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области.