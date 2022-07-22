Трасс увеличила отрыв от Сунака в гонке за должность премьер-министра Британии
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс увеличила отрыв от бывшего министра финансов Риши Сунака, который также претендует на должность лидера Консервативной партии.
Согласно результатам опроса YouGov, Трасс получит голоса 62% консерваторов, а Сунак – 38%.
В настоящее время преимущество составляет 24% по сравнению с 20% отрывом двумя днями раньше.
Также сообщается, что Трасс лидирует во всех возрастных категориях, среди мужчин и женщин, а также среди голосовавших за Brexit. Единственная категория, в которой побеждает Сунак, – это те, кто выступил против выхода страны из ЕС.
По данным СМИ, это неожиданный поворот, потому что Трасс поддерживала членство в ЕС, когда Сунак выступал за Brexit.
Отметим, Сунак был лидером в течение пяти туров голосования в парламенте, но опросы показывают, что сейчас он аутсайдер гонки.
Стоит добавить, что о победителе премьерской гонки станет известно 5 сентября, когда объявят результаты голосования членов партии.
21 июля британский парламент уходит на каникулы. За это время члены Консервативной партии, которых около 160 тыс., будут голосовать по почте за нового лидера.