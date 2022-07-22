Июль, 21 в 21:54

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс увеличила отрыв от бывшего министра финансов Риши Сунака, который также претендует на должность лидера Консервативной партии.

Согласно результатам опроса YouGov, Трасс получит голоса 62% консерваторов, а Сунак – 38%.

В настоящее время преимущество составляет 24% по сравнению с 20% отрывом двумя днями раньше.

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Также сообщается, что Трасс лидирует во всех возрастных категориях, среди мужчин и женщин, а также среди голосовавших за Brexit. Единственная категория, в которой побеждает Сунак, – это те, кто выступил против выхода страны из ЕС.

По данным СМИ, это неожиданный поворот, потому что Трасс поддерживала членство в ЕС, когда Сунак выступал за Brexit.

Отметим, Сунак был лидером в течение пяти туров голосования в парламенте, но опросы показывают, что сейчас он аутсайдер гонки.

Стоит добавить, что о победителе премьерской гонки станет известно 5 сентября, когда объявят результаты голосования членов партии.

21 июля британский парламент уходит на каникулы. За это время члены Консервативной партии, которых около 160 тыс., будут голосовать по почте за нового лидера.