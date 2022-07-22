Израиль нанес ракетный удар по иранскому заводу БПЛА

Июль, 22 в 18:17

Утром 22 июля армия обороны Израиля нанесла ракетный удар и уничтожила иранский пункт сбора БПЛА в пригороде Дамаска.

По данным мониторинговой группы Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), которая базируется в Лондоне, в результате атаки погибли по меньшей мере восемь человек.

Среди них — три человека не сирийской национальности, два представителя ливанской шиитской исламистской организации Хезболла и трое солдат.

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В SOHR подтвердили, что удар пришелся на завод, где хранились беспилотные летательные аппараты, изготовленные по иранской технологии. Объект полностью разрушен.

Также были атакованы и военные базы, где находятся иранские силы. Отмечается, что это была 18-я атака Израиля на Сирию в 2022 году.

Напомним, по данным США, Иран может поставить России дроны. Они по характеристикам напоминают израильские и американские дроны Hermes 450 и MQ-1 Predator.

Для осмотра боевых беспилотников россияне по меньшей мере дважды посещали Иран за месяц.