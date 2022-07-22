Июль, 22 в 14:33

Бюро реинтеграции Молдовы отреагировало на желание “власти” непризнанного Приднестровья добиться независимости, а в будущем присоединиться к составу РФ.

– Все международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ, – заявили в бюро.

Также там подчеркнули, что реинтеграция страны является основной целью переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.

Напомним, что так называемый глава тамошнего МИД Виталий Игнатьев заявил, что у Тирасполя есть намерения добиваться независимости, а дальше присоединиться к России.

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По его словам, вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования региона “остается неизменным”.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандистскому СМИ заявил, что ему ничего не известно о новых намерениях России присоединять непризнанную республику.

Кроме того, МИД Молдовы подтвердил, что не разрешил въезд на территорию страны военным РФ из так называемой оперативной группы (ООРВ), базирующейся в Приднестровье.

Источник: NewsMaker