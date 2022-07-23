Июль, 22 в 21:34

Ближе к вечеру 22 июля Украина, Турция и ООН в Стамбуле подписали соглашения об экспорте зерна из морских портов Украины.

Показателем напряженных переговоров стало то, что украинский представитель подписывал соглашение с Турцией и Организацией Объединенных Наций, а не напрямую с представителем Кремля. При этом Россия подписала зеркальное соглашение с Анкарой и ООН.

Ранее Россия часто обвинялась в блокаде черноморских портов Украины, из-за чего стал невозможным вывоз украинской агропродукции, что поставило под угрозу глобальное продовольственное обеспечение, особенно в странах Африки.

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При этом Кремль регулярно отрицал свою ответственность за продовольственный кризис, прикрываясь объяснениями о западных санкциях, которые якобы замедляли российский экспорт продовольствия и удобрений. А украинская сторона, по мнению Москвы, виновата в том, что минировала свои прибрежные зоны, когда в Черном море стоит флот РФ.

Факты ICTV собрали реакцию глав западных государств, их ведомств и отдельных политиков на подписание зернового соглашения.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что незаконное вторжение России в Украину поставило миллионы людей под угрозу голода.

— Сегодняшнее соглашение в Стамбуле — это шаг в правильном направлении. Мы призываем к его скорейшему выполнению… ЕС намерен продолжать помогать экспорту украинского зерна, — написал он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что западные страны будут внимательно следить за тем, чтобы соглашение по экспорту зерна, достигнутое между Украиной и Россией в пятницу, не поставило украинские территории под угрозу дальнейшего вторжения РФ.

— G7 тесно сотрудничает с такими партнерами, как Турция и другие страны, чтобы убедиться, что мы сможем вывезти зерно из Украины в те места по всему миру, где оно необходимо, не подвергая риску суверенитет и защиту Украины, — сказал Джастин Трюдо.

При этом в комментарии журналистам AFP Трюдо отметил, что Россия, помимо глобального продовольственного кризиса, спровоцировала еще и глобальный энергетический кризис своим вторжением в Украину. Теперь, по его словам, “остальным приходится очень, очень упорно работать над тем, чтобы попытаться смягчить эти проблемы во всем мире”.

Премьер Трюдо также добавил, что “уверенность Канады в надежности России практически равна нулю”.

Министр иностранных дел Великобритании и одна из главных кандидатов на должность британского премьер-министра Лиз Трасс написала, что из-за “варварского вторжения Путина в Украину” некоторые из беднейших и наиболее уязвимых людей в мире рискуют остаться без еды.

— Жизненно важно, чтобы украинское зерно попало на международные продовольственные рынки, и мы приветствуем Турцию и Генерального секретаря ООН за их усилия по заключению этого соглашения. Великобритания и наши союзники упорно добивались того, чтобы достичь этой цели. Теперь это соглашение должно быть реализовано, и мы будем следить за тем, чтобы действия РФ соответствовали ее словам, — подчеркнула она.

Глава МИД Британии добавила, что для обеспечения долгосрочного возвращения к глобальной безопасности и экономической стабильности Владимир Путин должен закончить войну и вывести войска из Украины.

В свою очередь сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по АКТ-акселератору Карл Бильдт уверен, что реализация соглашения покажет, что действительно было достигнуто.

Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Лизе Шрайнемахер указала, что зерно, которое будет экспортироваться из Украины, жизненно необходимо миллионам людей.

— Теперь важно, чтобы соглашение было полностью выполнено всеми сторонами. Нидерланды готовы оказать необходимую помощь, — добавила она.

В свою очередь, министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что ее страна приветствует зерновое соглашение, и отметила, что критически важным является выполнение договоренностей.

В МИДе Италии тоже приветствовали соглашение между сторонами “о снятии фактической блокады черноморских портов Украины”, чтобы возобновить экспорт зерна по всему миру.

— Важный шаг для смягчения глобального продовольственного кризиса, — говорится в сообщении итальянского министерства.

МИД Австрии назвал зерновое соглашение “крайне необходимым” для преодоления глобального дефицита продовольствия, “вызванного российской агрессией против Украины”. В министерстве рассчитывают, что договоренности между сторонами будут незамедлительно выполнены.

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам зернового соглашения связался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить продолжение оказания помощи в сфере безопасности и поддержки Украины в решении глобального кризиса продовольственной безопасности, вызванного “войной по выбору” Кремля. Об этом он рассказал в Twitter.

Примечательно, что на момент публикации никто из лидеров Германии, Франции и Испании, равно как и их внешнеполитические ведомства или главы МИД, не отреагировали на соглашение.