Июль, 22 в 18:51

Сегодня, 22 июля, между Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле были подписаны соглашения о создании механизма экспорта зерна из черноморских портов Украины.

В знак того, насколько напряженной является ситуация, Украина подписала соглашение с Турцией и ООН, а не напрямую с Россией — причем Россия подписала зеркальное соглашение с Турцией и ООН.

Соглашение касается трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. На их долю приходится чуть более половины морского экспорта зерна Украины в сезоне 2020-2021 годов.

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Мировые лидеры и аналитики, а также украинская власть неоднократно обвиняли Кремль в блокировании экспорта украинского зерна. Таким образом ставя под угрозу различные коммерческие и транспортные судна, а также создавая глобальный продовольственный кризис в мире, и особенно в Африке. При этом Москва отрицает свою ответственность за обострение продовольственного кризиса, обвиняя вместо этого западные санкции в замедлении собственного экспорта продовольствия и удобрений, а Украину — в минировании своих черноморских портов.

Факты ICTV собрали реакцию иностранных СМИ на подписание зернового соглашения.

Британский вещатель BBC пишет, что сделка по экспорту зерна между Россией и Украиной, при посредничестве Турции и ООН, является важным началом и переворотом для турецкой дипломатии.

Со ссылкой на бывшего заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций лорда Мэллок-Брауна вещатель пишет, что цены на пшеницу на международных рынках начали снижаться. И во многом это связано с проблемами распределения, ценами и доступностью, сказал он.

— Это будет продолжаться, только если сделка будет продвигаться и преодолевать трудности… Я думаю, мы должны отметить это как важное начало, — считает Мэллок-Браун.

Он указывает, что это является показателем масштабного расширения присутствия Турции на африканском континенте и настоящим дипломатическим рывком для Анкары.

— Эта (сделка. — Ред.) резко усилит ее влияние в Африке (которая пострадала от роста цен на продовольствие. — Ред.). И в то же время покажет, что, в отличие от своих союзников по НАТО, она все еще способна влиять на Россию и Москву, — сказал бывший замгенсека ООН.

При этом экономический корреспондент Дхаршини Дэвид из британского медиа BBC отмечает, что зерновая сделка является лишь первым шагом в сложном процессе, однако она дает столь необходимую надежду для сторон.

Во-первых, это дает надежду украинским фермерам, которые обычно экспортируют лишь пятую часть от обычного объема — миллионы тонн зерна забивают хранилища, необходимые для текущего урожая.

Со ссылкой на торгового представителя Украины Дхаршини Дэвид пишет, что украинское производство агропродукции работает на 80% от обычного уровня, а перебои были меньше, чем опасались.

— Но эту продукцию необходимо отгрузить и продать, чтобы фермеры могли думать о следующем посевном сезоне и будущих урожаях, — констатирует корреспондент BBC.

Во-вторых, зерновая сделка дает надежду и для стран, которым пришлось искать альтернативу украинскому зерну, от которого они так зависят.

— И это надежда для всех нас — на прекращение стремительного роста цен на хлеб насущный, — подчеркивает Дэвид.

Согласно выводам материала, это диктуется ценами на пшеницу на международных товарных рынках, которые в значительной степени зависят от настроений рынка. Но для того чтобы это облегчение продлилось, необходимо, чтобы действия последовали незамедлительно.

В то же время британское издание The Guardian пишет, что сделка позволит экспортировать миллионы тонн зерна из заблокированных черноморских портов, что может предотвратить угрозу катастрофического мирового продовольственного кризиса.

А американская газета New York Times отмечает, что это первый случай, когда представители обеих стран публично подписали соглашение на церемонии подписания с момента начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Газета NYT добавляет, что по мнению официальных лиц разных сторон, это соглашение способно увеличить поток пшеницы в Сомали в течение нескольких недель, предотвращая полномасштабный голод, и должно привести к постепенному снижению мировых цен на зерно. При этом, учитывая, насколько хрупким является соглашение из-за продолжающейся войны, рынки зерна вряд ли сразу вернутся к нормальной жизни.

Другое американское издание — Bloomberg — пишет, что подписание между сторонами сделки может помочь оживить торговлю сельскохозяйственной продукцией одного из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы и растительного масла.

Если это произойдет, это поможет ослабить напряженные мировые поставки зерна и снять некоторое давление с цен на продовольствие, которые в последние месяцы подскочили до рекордных уровней.

— Однако остается много логистических препятствий, и неизвестно, как быстро будет продвигаться экспорт в условиях продолжающейся войны в Украине. Украина сталкивается с проблемами, начиная с поиска достаточного количества судов для перевозки отложенного зерна и заканчивая получением страховки для покрытия операций, — пишет издание.

Успех плана, отмечает Bloomberg, зависит и от гарантий безопасности со стороны Москвы и выполнения президентом Владимиром Путиным своей части сделки, в то время как Кремль продолжает аннексию оккупированных земель и наступление на востоке Украины.

Ссылаясь на аналитика из Rabobank Майкла Магдовица, издание пишет, что соглашение также придаст больше уверенности местным фермерам, которым осенью предстоит принять ключевое решение о том, на какой площади засевать озимые зерновыми культурами, такими как пшеница, спрос на которые в мире особенно ограничен.

The Washington Post отмечает несколько пробелов в подписании соглашения. Во-первых, то, что текст соглашений не был немедленно опубликован. Это объяснили представители ООН, говоря, что соглашение о поставках украинского зерна основывается на сложном режиме, который устанавливает безопасные каналы через Черное море и инспекции, гарантирующие, что оружие не будет отправлено в Украину по этим каналам.

Во-вторых, издание указывает, что не будет военного сопровождения судов, а их прохождение будет контролироваться из координационного центра в Стамбуле, в котором будут работать представители сторон соглашения.

Как и другие издания, WP признает, что параллельное соглашение должно облегчить экспорт зерна и удобрений из России, хотя его полезность была неясна, так как эти товары не подпадают под санкции Соединенных Штатов и Европейского Союза.

Фото: Александр Кубраков