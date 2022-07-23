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Харьков стал бы правильным местом для трибунала над военными преступниками РФ — Резников

Юля Захарченко, редактор ленты
Харьков стал бы правильным местом для трибунала над военными преступниками РФ — Резников
Фото: Минобороны

После победы Украины над российской агрессией Харьков стал бы правильным местом для трибунала над военными преступниками РФ.

Жилой массив Салтовка — одно из самых масштабных мест преступлений оккупантов. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Фото: Минобороны Украины

Резников отметил, что по количеству населения Харьков равен Мариуполю, который находится под временной оккупацией и разрушен российской армией.

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