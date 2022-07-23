Июль, 23 в 14:00

Федеральное бюро расследований США (ФБР) провело исследование относительно китайской компании Huawei из-за опасений, что ее оборудование может перехватывать и передавать Пекину секретную военную информацию.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники, в частности в органах нацбезопасности США.

В последнее время ФБР и другие федеральные агентства осуществляют интенсивную контрразведывательную деятельность, сосредоточенную на резком усилении шпионажа Китая на территории США за десятилетие.

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Как заявил в интервью CNN директор ФБР Кристофер Рэй, ведомство начинает новое контрразведывательное расследование по Китаю каждые 12 часов. И сейчас, вероятно, производится около 2 000 расследований.

Журналисты CNN отмечают: среди наиболее тревожных фактов, выясненных ФБР, – обнаружение оборудования китайского технологического гиганта Huawei, установленного на башнях сотовой связи вблизи американских военных баз на Среднем Западе.

– Согласно многочисленным источникам, знакомым с этим вопросом, ФБР установило, что оборудование способно перехватывать и нарушать крайне засекреченные коммуникации Министерства обороны США, в частности те, которые использует Стратегическое командование США, наблюдающее за ядерным оружием страны, — говорится в материале.

Что известно о расследовании по Huawei

Как уточняет CNN, это расследование ФБР началось, по меньшей мере, во времена президентства Барака Обамы. Официальные лица не рассказывали о его результатах. Поэтому пока неясно, действительно ли какие-то секретные данные были перехвачены с помощью оборудования Huawei и переданы Пекину.

Расследование было настолько секретным, что некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома и других правительственных органов не знали о его существовании до 2019 года.

Осведомленные источники сообщили журналистам, что технически очень сложно доказать, что тот или иной набор данных был похищен и передан за границу. Власти Китая неоднократно категорически отрицали любые попытки шпионить за США. Компания Huawei в комментарии CNN опровергла, что ее оборудование способно работать в любом спектре связи, выделенном для Пентагона.

Однако многочисленные источники, знакомые с расследованием ФБР, заверили CNN: нет никаких сомнений, что оборудование Huawei способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и засекреченные радиоволны, используемые военными, а также нарушать критические коммуникации Стратегического командования США, предоставляя китайскому правительству “потенциальное окно” к американскому ядерному арсеналу.

– Это затрагивает некоторые из самых важных дел, которыми мы занимаемся. Это повлияет на нашу способность по существу командовать и контролировать ядерную триаду, – рассказал журналистам один из бывших сотрудников ФБР, проинформированный о расследовании.

Как известно, ядерная триада – это международный термин для обозначения оснащения ядерным оружием стратегических вооруженных сил определенного государства. Речь идет о трех компонентах: стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракетах и атомных подводных ракетоносцах (отсюда и название “триада”).

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По данным журналистов, еще при администрации Барака Обамы агенты ФБР наблюдали за тревожной картиной на участках межштатной автомагистрали 25 (I-25), которая, в частности, проходит через штаты Колорадо, Монтана и Небраска. Эта автомагистраль с интенсивным движением объединяет некоторые из самых тайных военных объектов США, в частности, сеть шахт для ядерных ракет.

В этой местности на протяжении многих лет небольшие операторы связи устанавливали более дешевые маршрутизаторы и другое оборудование китайского производства на башнях сотовой связи как вдоль магистрали I-25, так и в других районах. В большинстве указанных малонаселенных регионов это единственный вариант сотового покрытия. И многие операторы обращались именно к Huawei за более дешевым оборудованием.

Когда оборудование Huawei начало активно распространяться вблизи военных баз США, на этот факт обратили внимание федеральные следователи. Особую обеспокоенность вызвало то, что Huawei регулярно продавала дешевое оборудование операторам даже на условиях, которые были невыгодны для компании, размещая его рядом с военными объектами.

Как рассказал бывший старший агент ФБР Джон Ленкарт, сначала следователи ФБР рассматривали проблему “не столько с технической стороны, сколько с точки зрения бизнеса/финансов”. Агенты проверяли, где больше всего сосредоточено оборудование китайского гиганта, а также искали соглашения, которые “не имели смысла с точки зрения возврата инвестиций”. На основе этого были выявлены многие проблемы в сфере нацбезопасности США.

В частности, исследовав оборудование Huawei, следователи ФБР установили, что оно может распознавать и нарушать связь в диапазоне Министерства обороны США. И это, несмотря на то, что китайское оборудование было сертифицировано Федеральной комиссией по связи США (FCC).

– Технически несложно создать устройство, отвечающее требованиям FCC, которое прослушивает закрытые диапазоны, а затем спокойно ждет любого триггера активации для прослушивания других диапазонов. Технически это возможно, – объяснил в комментарии CNN Эдуардо Рохас, руководитель лаборатории радиочастотного спектра в Аэронавигационном университете Эмбри-Риддла (Флорида).

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Еще одну обеспокоенность следователей ФБР вызвали камеры наблюдения высокой четкости, которые американский оператор Viaero начал устанавливать на своих башнях вблизи магистрали I-25 еще с 2014 года. Камеры предназначены для прямой трансляции погоды и дорожного движения. Однако они также непреднамеренно фиксировали перемещение американской военной техники и персонала, что могло предоставить Пекину данные о схеме активности между рядом военных объектов США.

По словам трех источников, знакомых с вопросом, американское разведывательное сообщество установило, что эти прямые трансляции просматриваются и, вероятно, перехватываются Китаем. По крайней мере, некоторые из камер работали в сетях Huawei.

Известно, что американская Федеральная комиссия по связи еще в 2019 году инициировала фактический запрет для небольших телекоммуникационных компаний использовать оборудование Huawei и некоторых других китайских марок.

В 2020 году американский Конгресс одобрил выделение $1,9 млрд для прекращения функционирования технологий сотовой связи Huawei и ZTE в крупных сельских регионах США. Однако, по данным CNN, по состоянию на сегодняшний день это оборудование до сих пор не демонтировано из-за проблем с возмещением расходов из федерального бюджета. В частности, оборудование Huawei в основном все еще установлено на башнях сотовой связи вблизи военных баз США.

В конце 2020 года Министерство юстиции США сообщило Министерству торговли о своих опасениях по поводу национальной безопасности из-за оборудования Huawei. По информации одного из источников CNN, также были предоставлены данные, где именно на территории Соединенных Штатов находится оборудование китайской компании.

После избрания президентом США Джо Байдена, в 2021 году, американское Министерство торговли начало собственное расследование по Huawei, чтобы определить, нужны ли более срочные меры для исключения китайской компании из телекоммуникационных сетей США. Это расследование продолжается до сих пор.

В зависимости от того, что обнаружит Минторговли, американских операторов связи могут заставить быстро удалить оборудование Huawei под угрозой штрафов или других санкций.