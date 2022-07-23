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Советник Конгресса США призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты после ударов по Одессе

Юля Захарченко, редактор ленты
Советник Конгресса США призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты после ударов по Одессе
Фото: Depositphotos

Советник Конгресса США Пол Массаро призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты. Он отметил, что шокирован и зол в результате ракетных ударов России по Одесскому морскому торговому порту, где хранится украинское зерно.

— Пришло время для дальнобойных систем HIMARS для Украины. Россия всегда лжет. Договоренность с Россией хуже, чем ничто, — считает он.

По мнению Массаро, миру необходимо избавиться от странной одержимости по поводу возможной “эскалации” и “Третьей мировой войны”, а также помочь Украине дальнобойными ракетами для сопротивления российской агрессии.

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Утром Россия атаковала ракетами морской порт в Одессе, то есть на следующие сутки после подписания соглашения по урегулированию вопроса разблокирования украинских портов с участием ООН и Турции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Украина продолжит подготовку к запуску экспорта аграрной продукции через Черное море, несмотря на обстрелы Одесского порта.

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