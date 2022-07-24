Июль, 23 в 23:23

Фосфорные боеприпасы – тип воспламеняемых боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Сразу возникает вопрос, почему этот белый фосфор так опасен.

Белый фосфор — очень огнеопасное восковидное вещество от бесцветного до желтого светопроницаемого цвета с острым запахом чеснока.

Форма, в которой он используется военными, очень активна и загорается от контакта с кислородом. Белый фосфор — самовоспламеняемый материал. Из-за этого его хранят под водой, в закупоренных сосудах и при минимальном освещении.

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Последствия удара фосфорной бомбой

В результате удара фосфорной бомбой вспыхивает сильный пожар, который трудно потушить.

При попадании на кожу человека горящий белый фосфор вызывает тяжелые химические ожоги. Он ядовит для человека. Смертельная доза составляет 0,05-0,15 грамм.

Белый фосфор может вызвать поражение костей и костного мозга, а также омертвение тканей. Более того, человек получает не просто ожоги, а глубинные раны.

Использование фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией.

Первая помощь во время удара фосфорными бомбами

Как можно скорее следует избавиться от одежды, к которой прилипли горящие частицы белого фосфора. Если такой возможности нет, то окуните пораженную кожу в воду или сильно увлажните ее.

Когда избавитесь от одежды, промойте пораженные участки кожи раствором бикарбоната натрия или холодной водой.

Смочите кожу и устраните видимые частицы фосфора (желательно под водой) неострым предметом или пинцетом. Нельзя прикасаться к фосфору пальцами!

Ожоги следует закрыть влажными повязками. Они должны быть пропитаны физраствором, чтобы предотвратить повторное возгорание фосфора.

Применение фосфорных бомб в войны РФ против Украины

С начала полномасштабной войны в Украине, Россия активно использует против украинцев весь свой убийственный арсенал, включая фосфорные бомбы.

За время боевых действий, Россия неоднократно нарушала правила войны и пользовалась запрещенными боеприпасами. В частности, применение фосфорных бомб зафиксирован в Рубежном (Луганской области), Мариуполе, Марьинке (Донецкая область), Северодонецке, Краматорск и Попасной.

Последние случаи применения запрещенных боеприпасов были выявлены 27 апреля. Враг сбросил фосфорные бомбы на Авдеевку.

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