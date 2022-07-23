В Польше собрали более 20 млн злотых на Bayraktar для Украины

Июль, 23 в 13:41

Граждане Польши собрали уже более 20 млн злотых для покупки ударного средневысотного беспилотника Bayraktar TB2 для Украины. По актуальному курсу, это около 160 млн грн.

К сбору средств присоединилось более 180 тыс. человек. До конца сбора осталось меньше недели. Поляки поставили цель собрать 22,5 млн злотых.

Сейчас смотрят

По данным счетчика на официальном сайте акции, для помощи Украине в борьбе с российскими военными преступниками собрали уже 20 994 213 злотых.

Накануне в Литве также собрали деньги и приобрели для Украины боевые дроны Bayraktar. Поляки вдохновились идеей соседней страны и решили инициировать сбор средств в своем государстве.