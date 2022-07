У США осталось $6 млрд, выделенных на помощь Украине — Foreign Policy

В распоряжении администрации президента США Джо Байдена осталось $6 млрд, которые были выделены на военную помощь Украине.

Об этом сообщил репортер Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на неназванного представителя Минобороны США.

NEW: Biden admin has $6 billion left in presidential drawdown authority to provide weapons to Ukraine: senior U.S. defense official

— Jack Detsch (@JackDetsch) July 22, 2022