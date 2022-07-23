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У США осталось $6 млрд, выделенных на помощь Украине — Foreign Policy

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
У США осталось $6 млрд, выделенных на помощь Украине — Foreign Policy
Фото: Depositphotos

В распоряжении администрации президента США Джо Байдена осталось $6 млрд, которые были выделены на военную помощь Украине.

Об этом сообщил репортер Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на неназванного представителя Минобороны США.

– У администрации Байдена осталось $6 млрд в президентских полномочиях на поставку оружия Украине: высокопоставленный представитель Министерства обороны США, – написал журналист в Twitter.

Деньги этой программы необходимо использовать до конца фискального года США, то есть до конца сентября.

К слову, 22 июля в Белом доме сообщили, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $175 млн.

Согласно указу, который подписал президент США Джо Байден, средства будут направлены на поставки вооружения и обучение украинских военнослужащих.

Спикер Белого дома Джон Кирби сообщил, что пакет военной помощи включает еще пять РСЗО HIMARS и ракеты к ним, а также 580 дронов Phoenix Ghost.

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