Военные учения в Беларуси: Буданов о ситуации возле границ Украины

Июль, 23 в 12:57

Украинцам не нужно переживать из-за продолжения военных учений на территории Беларуси. Украинская разведка следит за ситуацией и анализирует все события.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, Украина отслеживает возможные угрозы и знает, что происходит в Беларуси.

– Не нужно демонизировать ситуацию с Беларусью и сильно опасаться определенных действий оттуда, – заявил Буданов.

Руководитель ГУР считает, что за это время Беларусь могла атаковать Украину не менее пяти раз, если верить всем информационным вбросам России. По его словам, сейчас нет угроз из территории Беларуси для Украины.

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Недавно объявили о продолжении военных учений в Беларуси возле государственных границ Украины, которые продлятся по меньшей мере до 31 июля.