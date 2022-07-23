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Выполнение соглашений обязательно: генсек ООН осудил ракетный удар РФ по торговому порту в Одессе

Юля Захарченко, редактор ленты
Выполнение соглашений обязательно: генсек ООН осудил ракетный удар РФ по торговому порту в Одессе
Фото: Офис президента

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетные удары российской армии по Одесскому морскому торговому порту, нанесенные на следующий день после подписания соглашений в Стамбуле по экспорту украинского зерна через Черное море.

– Генеральный секретарь безоговорочно осуждает удары, нанесенные сегодня в украинском порту Одессы. Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки, — говорится в сообщении заместителя пресс-секретаря генерального секретаря ООН.

По его словам, украинское зерно крайне необходимо для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов людей во всем мире.

В Организации Объединенных Наций подчеркнули, что полное выполнение договоренностей Россией, Украиной и Турцией является обязательным для всех сторон.

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Источник: United Nations Secretary-General

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