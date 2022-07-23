Опять тактика отрицания: РФ сказала Турции, что не причастна к удару по Одессе

Июль, 23 в 20:04

После ракетного удара по Одесскому порту в субботу, 23 июля, Москва сказала Турции, что она якобы не причастна к этому.

Со ссылкой на такие слова россиян сделал заявление министр обороны Турции Хулуси Акар. В самой РФ удары российскими ракетами Калибр по порту Одессы пока не комментировали.

Акар рассказал, что турецкую сторону об утреннем ракетном ударе по порту Одессы проинформировал глава Минобороны Украины Алексей Резников. После этого Стамбул сразу связался с РФ, чтобы установить обстоятельства.

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— В контакте, который мы установили с Россией, россияне сказали нам, что они не имеют никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и подробно изучают вопросы, — сказал Акар.

Он добавил, что Анкара обеспокоена тем, что очередной российский ракетный удар произошел менее чем через сутки после подписания соглашения в Стамбуле об экспорте украинского зерна.

22 июля Украина, Турция и ООН в Стамбуле подписали соглашения о создании механизма экспорта украинского зерна из наших портов.

Соглашение касается трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. На их долю приходится чуть более половины морского экспорта зерна Украины в сезоне 2020-2021 годов.

На следующий день, 23 июля, российские военные ударили ракетами Калибр по Одесскому морскому торговому порту, в результате чего возник пожар. Противник выпустил по объекту инфраструктуры порта четыре ракеты, две попали, еще две – сбила ПВО.

Оккупанты попали по той части Одесского порта, где готовилось зерно к экспорту. Существенных разрушений в портовой инфраструктуре не было, было попадание в насосную станцию. К счастью, пострадали нет.

В МИД Украины назвали это “плевком в лицо” президенту Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН и призвали Анкару и ООН обеспечить исполнение Россией обязательств.

Источник: TRT Haber