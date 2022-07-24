Июль, 24 в 14:26

Цены на автозаправочных станциях Польши 24 июля изменились. В частности, подешевел бензин марки А-98.

Он в среднем стоит 7,89 злотых за литр, хотя 23 июля его стоимость составила 7,96 (61,70 грн по курсу Национального банка по состоянию на 24 июля).

Также немного снизилась средняя стоимость бензина марки А-95 – до 7,25 злотых за литр (56,69 грн) с 7,26 злотых/литр днем ​​ранее.

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Фото: AutoCentrum.pl

Минимально выросла стоимость дизельного топлива: сегодня на польских АЗС литр в среднем стоит 7,50 злотых (58,65 грн). Накануне средние цены на топливо составили 7,49 злотых/литр.

Премиальный дизель 24 июля в среднем стоит 7,69 злотых/литр (60,13 грн по курсу НБУ) по сравнению с 7,59 зл/литр 23 июля.

Средняя стоимость автогаза (LPG) за сутки минимально подешевела и составляет 3,32 злотых/литр (25,96 грн).

Тем временем цены на топливо в Украине продолжают колебаться. Бензин марки А-95 и автогаз постепенно дешевеют, а вот А-92 и дизель наоборот – растут в цене.

Источник: AutoCentrum.pl