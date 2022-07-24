Июль, 24 в 13:44

Польша хочет создать сильнейшие сухопутные войска среди стран НАТО в Европе. Такие намерения озвучил вице-премьер-министр, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Он объяснил это тем, что польское войско должно быть столь многочисленным и сильным, чтобы само его существование уже отпугивало потенциального агрессора.

– Кремлевские правители не будут бить по сильным. Когда они видят слабость, они атакуют. Как по артиллерии, так и по бронетехнике более сильной страны в Европе, в конце концов, не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта. У нас есть граница с Россией и на севере, и фактически в военном плане, со стороны Беларуси, — пояснил министр.

На днях польский политик Ярослав Качиньский также сообщил, что Польша намерена в дальнейшем увеличивать расходы на оборону после полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, в планах удвоить до 5% ВВП.

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По словам Качиньского, Польше необходима сильная армия для сдерживания возможного нападения РФ.

Источник: wpolityce.pl