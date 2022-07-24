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Факты / Мир / Мировые новости

США хотят признать Россию государством-спонсором терроризма – посол Бринк

Марта Бондаренко, редактор ленты
Росія тероризм
Фото: Факты ICTV

Соединенные Штаты Америки серьезно рассматривают вопросы официального признания России государством — спонсором терроризма из-за его полномасштабной войны в Украине.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

По ее словам, в настоящее время в США тщательно анализируют соответствующие законы.

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— Что касается объявления России государством — спонсором терроризма, мы рассматриваем этот вопрос, оно требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами… Мы используем все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, которая является таким спонсором. Однако мы также серьезно рассматриваем такое объявление, – решительно заявила Бринк.

Она также подчеркнула, что США заинтересованы привлечь Россию к ответственности в соответствии с американским законодательством.

Источник: Радио Свобода
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