В Польше собирают средства на беспилотники-камикадзе Warmate для ВСУ
Фото: Факты ICTV
В Польше после окончания сбора средств на Bayraktar TB2 начали собирать на ударные беспилотники Warmate, предназначенные для поражения противника методом самоуничтожения.
Информацию о сборе денег распространил на своем аккаунте в социальной сети Twitter депутат Европарламента Радек Сикорский.
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– После успешного bayraktarchallenge покажем Украине, что может сделать польский Warmate, чтобы остановить Путина, – отметил он.
Согласно официальному сайту для сбора средств польских боевых беспилотников для Украины, уже удалось собрать 762 528 злотых от 6 976 человек. Конечная цель – 4 млн злотых.