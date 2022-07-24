В Польше собирают средства на беспилотники-камикадзе Warmate для ВСУ

Июль, 24 в 19:42

В Польше после окончания сбора средств на Bayraktar TB2 начали собирать на ударные беспилотники Warmate, предназначенные для поражения противника методом самоуничтожения.

Информацию о сборе денег распространил на своем аккаунте в социальной сети Twitter депутат Европарламента Радек Сикорский.

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– После успешного bayraktarchallenge покажем Украине, что может сделать польский Warmate, чтобы остановить Путина, – отметил он.

Согласно официальному сайту для сбора средств польских боевых беспилотников для Украины, уже удалось собрать 762 528 злотых от 6 976 человек. Конечная цель – 4 млн злотых.