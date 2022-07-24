В Польше собрали более 22,5 млн злотых на Bayraktar, но сбор оставили активным
За четыре дня до завершения сбора средств на беспилотник Bayraktar TB2 для украинской армии поляки уже перебили необходимую сумму, которая составляет более 22,5 млн злотых (более €4,7 млн).
Журналист Krytyka Polityczna Славомир Сераковски, организовавший сбор средств, заявил, что их излишек поступит в Национальный банк Украины.
Сераковски отметил, что счетчик средств превзошел необходимую сумму на сайте в понедельник, 24 июля, после 14.00.
– Такое чувство, что все хотят принять участие в этой борьбе. До сих пор мы могли наблюдать за ней, за всеми этими ужасными вещами в СМИ. Здесь мы дали себе шанс, наверное, впервые сделать что-то реальное в защиту Украины для украинцев, – сказал Сераковский перед тем, как собрать предполагаемую сумму.
Он отметил, что желающих присоединиться становится все больше, поэтому сбор средств оставят активным, но пропишут, что излишек будет перечислен в фонд ВСУ Национального банка Украины.
Ранее в эфире TVN24 Сераковские подчеркнул, что от украинцев к нему раздаются голоса благодарности и поддержки его идеи. Он отметил, что по реакции украинских СМИ и простых людей понимает, что этот Bayraktar – это тоже надежда, ведь есть большой страх того, что люди на Западе теряют интерес и понимание силы для этой войны.
6 июля Литва направила в Украину военный беспилотник Bayraktar, приобретенный за деньги литовцев.
В июне за три дня сбора, организованного журналистом и телеведущим Андрюсом Тапинасом, удалось собрать почти €6 млн на беспилотник Bayraktar TB2, после чего его турецкий производитель объявил, что передаст его бесплатно.
Источник: TVN 24