В Польше собрали более 22,5 млн злотых на Bayraktar, но сбор оставили активным

Июль, 24 в 16:16

За четыре дня до завершения сбора средств на беспилотник Bayraktar TB2 для украинской армии поляки уже перебили необходимую сумму, которая составляет более 22,5 млн злотых (более €4,7 млн).

Журналист Krytyka Polityczna Славомир Сераковски, организовавший сбор средств, заявил, что их излишек поступит в Национальный банк Украины.

Сераковски отметил, что счетчик средств превзошел необходимую сумму на сайте в понедельник, 24 июля, после 14.00.

Сейчас смотрят

– Такое чувство, что все хотят принять участие в этой борьбе. До сих пор мы могли наблюдать за ней, за всеми этими ужасными вещами в СМИ. Здесь мы дали себе шанс, наверное, впервые сделать что-то реальное в защиту Украины для украинцев, – сказал Сераковский перед тем, как собрать предполагаемую сумму.

Он отметил, что желающих присоединиться становится все больше, поэтому сбор средств оставят активным, но пропишут, что излишек будет перечислен в фонд ВСУ Национального банка Украины.

Ранее в эфире TVN24 Сераковские подчеркнул, что от украинцев к нему раздаются голоса благодарности и поддержки его идеи. Он отметил, что по реакции украинских СМИ и простых людей понимает, что этот Bayraktar – это тоже надежда, ведь есть большой страх того, что люди на Западе теряют интерес и понимание силы для этой войны.

6 июля Литва направила в Украину военный беспилотник Bayraktar, приобретенный за деньги литовцев.

В июне за три дня сбора, организованного журналистом и телеведущим Андрюсом Тапинасом, удалось собрать почти €6 млн на беспилотник Bayraktar TB2, после чего его турецкий производитель объявил, что передаст его бесплатно.

Источник: TVN 24