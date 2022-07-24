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В третий раз во время войны: Джонсон планирует прощальный визит в Украину перед отставкой

Юля Захарченко, редактор ленты
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Борис Джонсон і Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Борис Джонсон планирует прощальный визит в Украину перед своей отставкой с поста премьер-министра Великобритании. Это будет третья поездка Джонсона во время полномасштабной войны в Украине.

Джонсон намерен в третий раз посетить Киев после начала российского вторжения. По данным иностранных изданий, на следующей неделе он хочет провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Он действительно чувствует ответственность, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти, не убедившись, что мир прикрывает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост, – говорится в сообщении.

Джонсон был верным союзником Украины после полномасштабного вторжения России. Он стал первым мировым лидером, который обратился в Украину, когда началась война.

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При его поддержке правительство Великобритании предоставило Украине большую военную помощь. Джонсон заявил, что помощь Британии не ослабит, независимо от того, кто станет следующим премьер-министром.

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Источник: The Telegraph
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