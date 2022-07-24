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Изучаем каждый запрос: Бринк рассказала, готовы ли США предоставить Украине истребители

Марта Бондаренко, редактор ленты
Изучаем каждый запрос: Бринк рассказала, готовы ли США предоставить Украине истребители
Фото: Depositphotos

Посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, изучают ли в Вашингтоне возможность предоставления Украине современных истребителей.

Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

Ранее группа американских сенаторов призвала Пентагон рассмотреть возможность рекомендовать передачу Украине современных истребителей.

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По словам Бринк, в Вашингтоне предоставляют все, что могут, и к этому побуждают союзников.

– Сейчас я не могу ничего объявить. Но могу сказать, что каждый поступающий к нам запрос мы тщательно изучаем. В тесной координации с украинскими военными и гражданскими лидерами мы предоставляем все, что можем, и побуждаем наших партнеров и союзников поступать так же, — отметила Бриджит Бринк.

На вопрос, как долго Соединенные Штаты готовы помогать Украине финансово, посол ответила, что Вашингтон оказывает беспрецедентную поддержку и готов поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

Ранее Бриджит Бринк заявила, что США серьезно рассматривают официальное признание России государством — спонсором терроризма из-за ее полномасштабной войны в Украине.

Также Бринк после ракетного обстрела Одесского морпорта заявила, что Кремль продолжает использовать еду как оружие.

Источник: Радио Свобода
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