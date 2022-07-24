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Факты / Мир / Мировые новости

Вместо пустых разговоров: Латвия призывает предоставить Украине больше HIMARS

Ольга Тетеріна, редактор ленты
HIMARS
Фото: Getty Images

Мир должен предоставить Украине больше реактивных систем залпового огня HIMARS и другого современного вооружения, чтобы остановить полномасштабную войну, которую развязала Россия.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.

– Пять месяцев прошло с тех пор, как Россия атаковала Украину. Поскольку Украина продолжает воевать, мы должны продолжать ее поддерживать, вместо пустых разговоров, нужно больше HIMARS, — отметил он.

Недавно Латвия запретила поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. Такое решение стало реакцией на полномасштабное военное вторжение России в Украину.

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Напомним, что глава Комитета Вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит рассказал, что Украина сможет получить от США и других западных партнеров еще более десяти HIMARS.

Сейчас Украина уже имеет 12 РСЗО HIMARS и неопределенное количество британских MLRS M270.

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