Июль, 24 в 18:07

Мир должен предоставить Украине больше реактивных систем залпового огня HIMARS и другого современного вооружения, чтобы остановить полномасштабную войну, которую развязала Россия.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.

– Пять месяцев прошло с тех пор, как Россия атаковала Украину. Поскольку Украина продолжает воевать, мы должны продолжать ее поддерживать, вместо пустых разговоров, нужно больше HIMARS, — отметил он.

5 months since #Russia attacked #Ukraine, As Ukraine keeps fighting, we must keep supporting it, instead of empty talk, more HIMARS and other modern weapon systems are needed in order to stop the war #StandUpForUkraine Сейчас смотрят — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 24, 2022

Недавно Латвия запретила поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. Такое решение стало реакцией на полномасштабное военное вторжение России в Украину.

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Напомним, что глава Комитета Вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит рассказал, что Украина сможет получить от США и других западных партнеров еще более десяти HIMARS.

Сейчас Украина уже имеет 12 РСЗО HIMARS и неопределенное количество британских MLRS M270.