Мир должен предоставить Украине больше реактивных систем залпового огня HIMARS и другого современного вооружения, чтобы остановить полномасштабную войну, которую развязала Россия.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.

5 months since #Russia attacked #Ukraine, As Ukraine keeps fighting, we must keep supporting it, instead of empty talk, more HIMARS and other modern weapon systems are needed in order to stop the war #StandUpForUkraine

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 24, 2022