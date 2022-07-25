Июль, 25 в 16:14

За последние пять лет китайская армия стала гораздо более агрессивной и опасной. Об этом заявил старший военный офицер США, генерал Марк Милли во время поездки в Индо-Тихоокеанский регион.

Он отметил, что количество перехватов китайских самолетов и кораблей в Тихоокеанском регионе силами США и других партнеров за этот период значительно возросло, как и количество опасных взаимодействий.

— Китайские военные, как в воздухе, так и на море, стали более агрессивными в этом конкретном регионе, — сказал Милли.

Газета The Guardian пишет, что поездка Милли в регион четко сосредоточена на угрозе Китая.

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На этой неделе генерал примет участие во встрече руководителей оборонных ведомств Индо-Тихоокеанского региона в Австралии, где ключевыми темами будет эскалация военного роста Китая и необходимость сохранения свободного, открытого и мирного Тихого океана.

Военные чиновники США также выразили тревогу относительно возможности вторжения Китая на Тайвань, что может произойти до 2027 года. Китай усилил военные провокации против острова, пытаясь запугать его и вынудить объединиться с коммунистическим КНР.

США и союзники обеспокоены и тем, что недавнее соглашение о безопасности, которое Пекин подписал в апреле с Соломоновыми островами, может привести к созданию китайской военно-морской базы в южной части Тихого океана. США и Австралия заявили Соломоновым островам, что размещение китайской военной базы недопустимо.

— Это сфера, в которой Китай пытается распространять информацию для своих собственных целей – и опять же, это вызывает беспокойство, поскольку Китай делает это не просто из безобидных побуждений. Они пытаются распространить свое влияние на весь регион, – сказал Милли журналистам.

Недавно Министерство обороны Японии в ежегодном отчете выразило обеспокоенность новыми угрозами со стороны России и Китая. В отчете описание Китая представляется как “серьезная проблема безопасности”, добавляя, что риск, который создает Пекин, “усиливается в последние годы”.

В МИД Китая назвали заявления японского ведомства “клеветой” и обвинили Токио во вмешательстве во “внутренние дела Пекина на Тайване”.