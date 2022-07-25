Июль, 25 в 11:38

Соединенные Штаты Америки работают с Украиной над планом “Б” по разблокированию экспорта зерна после ударов России по порту в Одессе.

Об этом сообщила администратор Агентства США по международному развитию (USAID).

Она отметила, что нужно учитывать различные непредсказуемые обстоятельства, поскольку Путину доверять нельзя.

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– План Б включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и настройки железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским, чтобы экспорт мог двигаться быстрее, – заявили в USAID.

Напомним, что 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте украинского зерна по Черному морю.

Такой же документ подписали представители Турции, ООН и России. Согласно договору, зерно и продовольствие будут вывозить кораблями из трех украинских портов. Россия также должна была обеспечить “режим тишины”.

Однако менее чем через 24 часа после подписания документа Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа Калибр. Две вражеские ракеты удалось сбить силам ПВО, еще две попали по насосной станции, где вспыхнул пожар.