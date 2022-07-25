В Южной Африке похищенная девочка воссоединилась со своей настоящей семьей через 17 лет

Июль, 25 в 0:15

В Южной Африке маленькая девочка, похищенная с больничной койки матери через три дня после рождения, воссоединилась со своей настоящей семьей через 17 лет. Вторая дочь начала учиться в новой школе, где подружилась со своей родственницей. Образцы ДНК подтвердили, что две девушки действительно являются сестрами.

История Селесты и Морн Нерс, чью дочь Зефани похитили из больницы, началась в апреле 1997 года. Супруги искали дочь 17 лет. Пара регулярно подавала объявления в СМИ, чтобы найти маленькую девочку. Родители наняли частных детективов в отчаянных попытках воссоединиться со своим пропавшим ребенком.

— Мое первое воспоминание о Зефане принадлежит тому времени, когда мне было четыре или пять лет. Мои родители сказали мне, что у меня пропала сестра. Через три дня ее похитили из больницы в 1997 году. В детстве мои родители постоянно говорили о моей сестре. Им было интересно, что она сейчас делает? В безопасности ли она и любят ли ее? Не плохо ли обращался с ней тот, кто ее взял? Я видел в новостях истории о пропавших детях, так и не вернувшихся домой. Поэтому, когда я была младше, то всегда думала, что с ней случилось самое худшее, — рассказала сестра пропавшей девушки Кэсседи.

Дело получило неожиданный поворот в 2015 году, когда их вторая дочь Кэссиди пошла в новую школу. Ученики заметили, что школьница Мише Соломон очень похожа на Зефани, пропавшую сестру Кэссиди, и на саму девочку.

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— Мое детство было непростым. Играть с друзьями, бросать мяч на улице или ходить играть с соседями, мне просто не разрешали. Я не могла быть на улице сама больше 10 минут, чтобы меня не пришли искать родители. Каждый год мы устраивали дни рождения для Зефани, но я начала думать о ней только когда пошла в среднюю школу. Я думала о ней каждый день. Не знаю, что изменилось, просто в душе было ощущение, что может она где-то рядом, – отметила Кэсседи.

Девушки подружились, но не подозревали, что на самом деле являются сестрами. Мише выросла всего в нескольких километрах от дома настоящей семьи. Вскоре выяснилось, что когда девушка была младенцем, ее похитили из больницы Groote Schuur в Кейптауне.

– Она сказала: я твоя исчезнувшая сестра. Она прошла тест ДНК и результаты показали совпадение на 99,9%. Я не могла в это поверить – Мише была исчезнувшей Зефани. В тот момент я не знала, что чувствовать, я просто была очень счастлива. Зофания не была мертва, а наоборот жива и здорова. Я бросила телефон и начала прыгать дома. Я была переполнена счастьем, любовью и теплом. Даже сейчас я не могу это правильно объяснить, – поделилась девушка.

В 2016 году женщину, которую Мише с детства считала своей матерью, арестовали. Злоумышленница предстала перед судом. Однако похищенная девочка все же решила остаться с семьей, где ее воспитали. Так супруги во второй раз фактически потеряли свою дочь.

Об этом говорится в оригинальном документальном фильме Girl, Taken, премьера которого состоится 25 июля на стриминговом сервисе Paramount+. Кинолента рассказывает о судьбе двух семей, оказавшихся в ужаснейшей ситуации, которую только можно представить.

Источник: Newsweek