Июль, 25 в 11:35

Инвестиции Китая в Россию в рамках глобального инфраструктурного проекта Один пояс – один путь в первом полугодии 2022 года впервые сократились до нуля.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчет центра Green Finance & Development Center. Китай не инвестировал в Россию впервые с момента запуска программы в 2013 году.

Как отмечает издание, замедляя свои инвестиции в Россию, Китай углублял взаимодействие с Ближним Востоком. Поэтому эксперты предполагают, что этот шаг может сигнализировать о нежелании Пекина попасть под санкции на фоне войны РФ против Украины.

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Но они не исключают, что такое падение может быть только временным, поскольку между Россией и Китаем есть “сильное взаимодействие”.

В 2021 году в рамках этого проекта Москва и Пекин заключили соглашения на $2 млрд. В целом с 2013 года КНР инвестировала в Россию более $30 млрд.

Инициатива КНР Один пояс – один путь – это глобальная стратегия развития инфраструктуры, принятая правительством Китая в 2013 году для инвестирования почти в 70 стран и международных организаций.