Июль, 25 в 14:44

В понедельник, 25 июля, цены на АЗС в Польше немного снизились на все виды топлива.

Стоимость бензина марки А-95 составляет 7,22 злотых за литр (56,46 грн по курсу Национального банка Украины). Хотя 24 июля его можно было приобрести за 7,25 злотых.

Также подешевел бензин А-98 — сейчас он стоит 7,85 злотых за литр (61,38 грн). Накануне средние цены на горючее составили 7,89 злотых.

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Минимально снизилась стоимость дизтоплива — 7,49 злотых/литр (58,57 грн) против 7,50 злотых днем ​​ранее.

Премиальный дизель 25 июля в среднем стоит 7,66 злотых/литр (59,90 грн) по сравнению с 7,69 зл/литр 24 июля.

Стоимость автогаза (LPG) составляет 3,31 злотых/литр (25,88 грн).

В некоторых воеводствах Польши топливо можно приобрести дешевле его средней стоимости.

Например, цены на бензин марки А-95 колеблются от 6,78 злотых за литр (53,01 грн) в Лодзинском воеводстве до 7,37 злотых/литр (57,6 грн) в Опольском воеводстве.

Цены на топливо в Украине

После выходных цены на топливо в Украине не изменились. К примеру, бензин категории А-95+ в среднем можно приобрести на АЗС за 51,61 грн/л.

Стоимость бензина А-95 и А-92 составляет 50,58 грн/л и 49,91 грн/л соответственно.

Средняя цена дизельного горючего 25 июля составляет 55,37 грн/л. Цены на автогаз в Украине также остаются на том же уровне, что и днем раньше и в среднем по стране составляют 30,29 грн.

Источник: AutoCentrum.pl