Июль, 26 в 13:58

Во вторник, 26 июля, на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше возросла стоимость некоторых видов топлива – бензина марки А-95 и премиального дизеля.

Так, литр бензина А-95 в среднем стоит на автозаправках 7,24 злотых (57,5 грн по курсу Национального банка по состоянию на 26 июля). Накануне это горючее продавали по средней цене 7,22 злотых за литр.

В то же время бензин марки А-98 за сутки немного подешевел – до 7,83 злотых за литр (62,2 грн) с 7,85 злотых/литр днем ранее.

Сейчас смотрят

Средняя стоимость дизтоплива не изменилась и составляет 7,49 злотых/литр (59,5 грн).

Однако выросли средние цены на премиальный дизель – до 7,71 злотых за литр (61,2 грн) по сравнению с 7,66 злотых/литр в понедельник.

Средняя стоимость литра автогаза (LPG) наоборот снизилась: сейчас он стоит 3,29 злотых (26,1 грн), в то время как накануне – 3,31 злотых/литр.

Средние цены на горючее отличаются в зависимости от воеводства. В частности, стоимость бензина марки А-95 колеблется от 7,07 злотых/литр (56,2 грн) в Свентокшиском воеводстве до 7,37 злотых за литр (58,5 грн) в Люблинском воеводстве.

Средняя стоимость бензина А-98 самая низкая в Великопольском воеводстве (7,39 злотых/литр или 58,7 грн), а самая высокая – в Лодзинском воеводстве (8,00 злотых/литр или 63,5 грн).

Литр дизтоплива меньше всего стоит в Свентокшиском воеводстве (7,34 злотых/литр, или 58,3 грн), а больше всего – в Западно-Поморском воеводстве (7,66 злотых/литр, или 60,8 грн).

Цены на АЗС в Украине

Цены на горючее в Украине 26 июля практически не изменились. Так, бензин категории А-95+ в среднем можно приобрести на АЗС по 51,61 грн/л.

Стоимость бензина категорий А-95 и А-92 составляет 50,58 грн/л и 49,91 грн/л соответственно.

За литр дизтоплива нужно заплатить 55,37 грн. Цены на автогаз в среднем составляют 30,29 грн.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl