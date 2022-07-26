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Почти одинаковый результат: теледебаты кандидатов на пост премьера Британии не показали фаворита

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Ріші Сунак Ліз Трасс
Фото: Depositphotos, Getty Images

Кандидаты на должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс (глава британского МИД) и Риши Сунак (бывший министр финансов) провели первые теледебаты.

Они произвели практически одинаковое впечатление на зрителей, поэтому среди финалистов пока не удалось увидеть явного фаворита.

Согласно голосованию 1 тыс. избирателей, проведенному Opinium, респонденты не смогли определить явного победителя, ведь Сунак и Трасс показали почти одинаковый результат.

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В поддержку экс-министра финансов высказались 39% опрошенных. В то же время главу Министерства иностранных дел поддержали всего на 1% меньше респондентов.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии.

Уже в начале сентября в Консервативной партии планируют избрать нового премьер-министра. К тому времени Палата общин вернется с летних каникул.

Следующим премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак или Лиз Трасс, которые вышли в последний тур выборов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Источник: Sky News

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