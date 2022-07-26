Июль, 26 в 0:55

На участке государственной границы Украины и РФ зафиксировали резкий рост давления на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, состоявшемся без предупреждения со стороны российского ПАО Газпром.

По данным Оператора ГТС Украины, резкое переключение и изменение режимов может привести к аварии или другим неожиданным ситуациям на магистральном газопроводе. Российскому Газпрому напомнили о важности сообщения о действиях, согласно алгоритму по межоператорскому соглашению.

– Это несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС. Особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после решения Газпрома снова снизить транзит через Северный поток-1 до 33 млн куб. м в сутки, – заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Следует отметить, что в 2009 году при похожих обстоятельствах произошла авария на газопроводе в Туркменистане. Тогда российская компания Газэкспорт не предупредила о резком сокращении объемов туркменского природного газа, в результате чего случилась аварийная ситуация.

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Источник: Оператор ГТС Украины