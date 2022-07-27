Июль, 26 в 23:35

В Великобритании вторые выборные дебаты между кандидатами на пост главы правительства были прерваны из-за потери сознания ведущей программы Кейт МакКанн в прямом эфире.

Это следует из трансляции телеканала Talk TV, организовавшего дебаты.

Дебаты проходили между бывшим главой Минфина Британии Риши Сунаком и министром иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс.

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— Кейт МакКанн потеряла сознание в прямом эфире сегодня вечером, и, несмотря на то, что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты. Мы извиняемся перед нашими зрителями и слушателями, — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Примечательно, что потеря сознания ведущей произошла на словах главы МИД о действиях президента России Владимира Путина, бросающего вызов свободе и демократии.

По результатам дебатов кандидаты произвели практически одинаковое впечатление на зрителей, поэтому среди финалистов пока не удалось увидеть явного фаворита.

Согласно голосованию 1 тыс. избирателей, проведенному Opinium, респонденты не смогли определить явного победителя, ведь Сунак и Трасс показали почти одинаковый результат.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии.

Уже в начале сентября в Консервативной партии планируют избрать нового премьер-министра. К тому времени Палата общин вернется с летних каникул.

Следующим премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак или Лиз Трасс, которые вышли в последний тур выборов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Фото: скрин из видео / TalkTV

Источник: TalkTV