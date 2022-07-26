Июль, 26 в 8:34

После полномасштабного вторжения России в Украину Казахстан начал наращивать оборонный бюджет и укреплять связи с Китаем и Турцией.

В то же время он начал отдаляться от РФ. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Американское издание напоминает, что в начале года Россия отправила более 2 тыс. военных в Казахстан, чтобы помочь подавить антиправительственные протесты.

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Когда через несколько недель российские войска вторглись в Украину, у Казахстана была возможность отплатить за услугу. Но этого не произошло. Казахстан же стал одной из стран Центральной Азии вдоль южной границы России, которые сохраняют нейтралитет в отношении войны.

— Казахстан пообещал усилить санкции Запада против Москвы, заявив, что увеличит экспорт нефти в Европу через обходящие Россию маршруты, увеличив свой оборонный бюджет и приняв делегацию США, которая должна была приблизить эту центральноазиатскую страну в орбиту Вашингтона, — отмечает издание.

В The Wall Street Journal обращают внимание на то, что такой рост дистанции между Москвой и ее крупнейшим союзником в Центральной Азии Казахстаном является неожиданным вызовом для президента России Владимира Путина.

Ведь в течение десятилетий после распада СССР Кремль работал над тем, чтобы сохранить влияние в Центральной Азии через военные и экономические альянсы с бывшими республиками.

А главной среди них является Казахстан — богатая нефтью страна, которая по размеру превышает Западную Европу.

Как пишет The Wall Street Journal, сейчас Казахстан пересматривает привилегированную позицию России в своей внешней политике и выходит на такие страны, как США, Турция и Китай.