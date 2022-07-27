Вместо Столтенберга. Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО — СМИ

Июль, 27 в 9:36

В сентябре, вероятно, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг уйдет в отставку, а его место может занять премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Британский парламентарий Ричард Дракс отметил, что поддержит Джонсона на этом посту.

– Любой выдающийся британец был бы отличным выбором. Если это действительно то, что Борис Джонсон хочет сделать, я, конечно, поддержу это, – говорит Дракс.

Также депутат Марк Франсуа отметил абсолютную поддержку Украины со стороны Бориса Джонсона.

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— Если бы он подал заявку на должность генерального секретаря НАТО, я подозреваю, что он мог бы положиться на президента Зеленского относительно рекомендации, — сказал Франсуа.

В то же время бывший командующий британской армией лорд Даннатт считает, что не поддерживал бы кандидатуру Джонсона из-за его характера.

– Бесспорно, он сделал много хорошего, и наша полная поддержка Украины просто фантастическая. Но я опасаюсь, что это личные вещи, отсутствие честности, отсутствие доверия. Честно говоря, мы не хотим выставлять Бориса Джонсона на международной арене для новых насмешек. Он — позор нации, – сказал Даннатт.

Неназванный чиновник Минобороны Великобритании также заявил, что, скорее всего, президент Франции Эммануэль Макрон наложит вето на попытку Джонсона стать генсеком НАТО, поскольку решения в Альянсе принимаются единогласно.

Напомним, что Джонсон покинет пост премьера Великобритании 6 сентября. До этого Борис Джонсон, по сообщениям СМИ, планирует прощальный визит в Украину.

Источник: The Telegraph