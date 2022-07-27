Июль, 27 в 15:10

В среду 27 июля на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше снизилась стоимость бензина марки А-98, а вот цена на автогаз наоборот выросла.

Так, стабильной остается цена за литр бензина А-95 – 7,24 злотых (56,5 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 27 июля).

Бензин марки А-98 подешевел – до 7,81 злотых за литр (60,9 грн). Накануне это горючее продавали по средней цене 7,83 злотых за литр.

Сейчас смотрят

Средняя стоимость дизтоплива не изменилась и составляет 7,49 злотых/литр (58,4 грн).

За премиальный дизель в среднем на АЗС в Польше придется заплатить 7,71 злотых (60,2 грн), как и за прошедшие сутки.

Цены на автогаз (LPG) 27 июля немного выросли — 3,30 злотых (25,7 грн), тогда как накануне — 3,29 злотых/литр.

Средние цены на горючее отличаются в зависимости от воеводства. Стоимость бензина марки А-95 колеблется от 7,07 злотых/литр (55,2 грн) в Свентокшиском воеводстве до 7,40 злотых за литр (57,7 грн) в Люблинском воеводстве.

Литр дизтоплива меньше стоит в Свентокшиском воеводстве (7,34 злотых/литр, или 57,1 грн), а больше всего – в Западнопоморском воеводстве (7,66 злотых/литр, или 59,8 грн).

Цены на АЗС в Украине

Цены на горючее в Украине 27 июля немного выросли. Средняя стоимость бензина категории А-95+ – 51,99 грн/л.

Стоимость бензина А-95 и А-92 составляет 50,63 грн/л и 49,44 грн/л соответственно.

За литр дизельного горючего 27 июля придется заплатить 55,40 грн. Цены на автогаз в Украине немного упали и в среднем составляют 30,14 грн.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl