Подешевел А-98, а цены на автогаз выросли: за сколько можно заправить авто в Польше
В среду 27 июля на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше снизилась стоимость бензина марки А-98, а вот цена на автогаз наоборот выросла.
Так, стабильной остается цена за литр бензина А-95 – 7,24 злотых (56,5 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 27 июля).
Бензин марки А-98 подешевел – до 7,81 злотых за литр (60,9 грн). Накануне это горючее продавали по средней цене 7,83 злотых за литр.
Средняя стоимость дизтоплива не изменилась и составляет 7,49 злотых/литр (58,4 грн).
За премиальный дизель в среднем на АЗС в Польше придется заплатить 7,71 злотых (60,2 грн), как и за прошедшие сутки.
Цены на автогаз (LPG) 27 июля немного выросли — 3,30 злотых (25,7 грн), тогда как накануне — 3,29 злотых/литр.
Средние цены на горючее отличаются в зависимости от воеводства. Стоимость бензина марки А-95 колеблется от 7,07 злотых/литр (55,2 грн) в Свентокшиском воеводстве до 7,40 злотых за литр (57,7 грн) в Люблинском воеводстве.
Литр дизтоплива меньше стоит в Свентокшиском воеводстве (7,34 злотых/литр, или 57,1 грн), а больше всего – в Западнопоморском воеводстве (7,66 злотых/литр, или 59,8 грн).
Цены на АЗС в Украине
Цены на горючее в Украине 27 июля немного выросли. Средняя стоимость бензина категории А-95+ – 51,99 грн/л.
Стоимость бензина А-95 и А-92 составляет 50,63 грн/л и 49,44 грн/л соответственно.
За литр дизельного горючего 27 июля придется заплатить 55,40 грн. Цены на автогаз в Украине немного упали и в среднем составляют 30,14 грн.
Источник: AutoCentrum.pl
Фото: AutoCentrum.pl