Июль, 28 в 15:29

В четверг, 28 июля, на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше подешевел бензин.

В частности, литр бензина марки А-95 сегодня в среднем стоит 7,21 злотых (это 55,8 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 28 июля). Накануне это топливо можно было приобрести по цене 7,24 злотых/литр.

Бензин марки А-98 продают на польских АЗС по средней цене 7,74 злотых за литр (59,95 грн), в то время как днем ранее он стоил 7,81 злотых/литр.

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Средняя стоимость дизтоплива тоже немного изменилась в сторону снижения. Сегодня литр можно приобрести за 7,48 злотых (57,9 грн), тогда как накануне это горючее продавали по цене 7,49 злотых/литр.

Премиальный дизель наоборот немного подорожал – до 7,72 злотых/литр (59,8 грн) с 7,71 злотых за литр в среду.

Средняя стоимость автогаза (LPG) за сутки не изменилась и составляет 3,30 злотых/литр (25,6 грн).

Средние цены на горючее варьируются в разных воеводствах Польши. Так, бензин А-95 меньше всего стоит в Варминско-Мазурском воеводстве (6,58 злотых за литр, или 50,97 грн), а больше всего – в Люблинском воеводстве (7,41 злотых/литр, или 57,4 грн).

Средняя стоимость бензина А-98 варьируется от 7,37 злотых за литр (57,1 грн) в Великопольском воеводстве до 7,99 (61,9 грн) в Лодзинском воеводстве.

Средние цены на дизтопливо самые низкие в Великопольском и Нижнесилезском воеводствах (7,38 злотых за литр или 57,2 грн), а самые высокие – в Люблинском воеводстве (7,60 злотых/литр или 58,9 грн).

Стоимость топлива в Украине

Цены на горючее в Украине 28 июля несколько изменились.

К примеру, стоимость бензина категорий А-95 и А-92 составляет 50,53 грн/л и 49,44 грн/л соответственно. По сравнению с предыдущими сутками, цена на бензин А-95 снизилась на 10 копеек, а стоимость А-92 не изменилась.

За литр дизтоплива нужно в среднем заплатить 55,34 грн, что на 6 копеек меньше, чем в предыдущий день.

Цены на автогаз снизились и сейчас в среднем составляют 29,92 грн.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl