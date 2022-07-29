Июль, 28 в 21:10

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал свое скандальное заявление о “смешении” рас, которое повлекло за собой волну критики и возмущения.

По его словам, “дело не в расизме, а в культурных отличиях”.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Негаммером в Вене.

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— Иногда я выражаюсь двусмысленно. Это цивилизованная позиция, мы гордимся тем, чего Венгрия достигла в борьбе с расизмом. Дело не в расизме, дело в культурных отличиях, — сказал Орбан.

Венгерский премьер отметил, что у него четкая и прямая позиция, а сам он определяет себя как антимиграционного политика.

— Мы хотим сохранить нашу цивилизацию такой, какова она сейчас. И в этом отношении мы отличаемся от Австрии. Мы будем всегда защищать наши границы, – сказал он.

23 июля Виктор Орбан выступил против “смешивания” европейских и неевропейских рас. Он заявил, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, якобы “больше не нации”.

После таких слов многолетняя советница Орбана Жужа Хегедус подала в отставку и назвала “нацистским” высказывание главы правительства о нежелании венгров стать “смешанной расой”.

Источник: Telex