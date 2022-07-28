Июль, 28 в 17:47

Литва продолжит оказывать экспертную поддержку Украине в вопросах евроинтеграции и будет способствовать скорейшему началу переговоров о полноправном членстве в Европейском Союзе.

Об этом во время выступления в Верховной Раде в четверг, 28 июля, заявил президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

— Мы поможем Украине преодолеть этот сложный путь. Мы будем продолжать оказывать экспертную поддержку, и вместе с вами будем стремиться к скорейшему началу переговоров о членстве в ЕС, – сказал он.

По его словам, опыт Литвы свидетельствует, что фундаментальным условием успешной европейской интеграции есть широкий политический консенсус. Он отметил важность, чтобы такое положение “было закреплено в Конституции Украины”.

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Президент Литвы заверил, что его страна будет стремиться к дальнейшему усилению международных санкций против РФ и обеспечению их эффективной реализации, а также уменьшению зависимости Европы от российских энергоресурсов.

— Мы четко видим, что решений о введении международных санкций (против России, — Ред.) и военной поддержки Украины, какими бы важными они ни были, все же недостаточно. Поэтому мы будем стремиться к дальнейшему усилению санкций и обеспечению их эффективной реализации, а также уменьшению зависимости всей Европы от российских энергоресурсов, – сказал Науседа.

Также он подчеркнул, что “финансовые потоки, помогающие России финансировать эту жестокую войну, должны быть заблокированы”.

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл 28 июля с визитом в Киев. В украинском парламенте он вручил Владимиру Зеленскому высшую государственную награду своей страны – Орден Витовта Великого.