Июль, 28 в 12:45

Турецкая компания Baykar бесплатно передаст Украине беспилотник Bayraktar, на который собрали деньги люди в Польше.

О решении компании 28 июля сообщил журналист и инициатор сбора средств Славомир Сераковский.

В официальном письме на имя журналиста компания поблагодарила всех присоединившихся к акции поляков.

Сейчас смотрят

– Мы удивлены тем, что сотни тысяч поляков приняли участие в организованной вами акции. Хотим стать частью этого проявления человеческой солидарности, поэтому бесплатно пожертвуем украинцам беспилотник Bayraktar TB2, чтобы они могли лучше защищать Родину, – отметили в компании.

Таким образом собранные на беспилотник 22,5 млн злотых (свыше 176 млн грн) направят на гуманитарную помощь Украине.

А остальные 1,8 млн злотых (свыше 14 млн грн), которые собрали во время акции, перечислят в фонд Вооруженных сил Украины.

По словам Славомира Сераковского, сбор средств будет продолжаться до конца недели, так что сумма помощи вырастет еще больше.

Участие в акции приняли 217 тыс. поляков и почти 1 тыс. белорусов.

Напомним, что в мае компания Baykar объявила о бесплатной передаче Украине беспилотника Bayraktar, на который за три дня собрали средства в Литве. За €5 млн тогда решили купить боеприпасы.

Спустя месяц, 27 июня, Baykar заявила, что бесплатно передаст Украине три ударных беспилотника, на которые украинцы собрали более 600 млн грн.

Потратить деньги попросили на помощь в борьбе народа Украины.

На следующий день идея собрать деньги на Bayraktar для Украины появилась у польского журналиста Славомира Сераковского.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Sławomir Sierakowski