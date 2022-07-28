В Украине создадут Колледж Европы: как его планируют реализовать

Июль, 28 в 16:54

В Украине планируют создать Колледж Европы. Правительство уже подписало соответствующий меморандум с Колледжем Европы в Натолине.

На первом этапе в одном из украинских заведений высшего образования заработает факультет европейской интеграции, а затем на его основе – Колледж Европы в рамках Президентского университета.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной Рады 28 июля. По его словам, у Европейского Союза есть Колледж Европы в Брюгге и Натолини – это одни из самых уважаемых учреждений последипломного образования, которые готовят специалистов для работы в институтах ЕС и государствах-членах.

– Мы создаем в Украине наш Колледж Европы. И хотя мне говорили, что это не решается за месяцы, как много раз говорили это и по другим вопросам, я знаю, что создание нашего Колледжа Европы будет длиться недолго. Я уверен, он скоро заработает. У нас уже есть этот опыт – переводить в месяцы то, на что отводили годы и десятилетия, и в недели – то, на что требовали от нас с вами месяцев, — убежден глава государства.

По его словам, этот колледж станет не только профессиональной основой европейской политики Украины как полноценного члена Европейского Союза, но и будет способствовать развитию европейских институций.